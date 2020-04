Sket i ugen: Dansk økonomi har kurs mod en recession, historisk dom i Hesalight-sagen, og statsministeren løftede sløret for en mulig genåbning af landet

Eksklusivt for kunder

Statsministeren fortalte, at der er mulighed for en gradvis genåbning af Danmark efter påske, Nationalbanken vurderede, at dansk økonomi vil skrumpe kraftigt, og der faldt en historisk dom i Hesalight-sagen

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt mandag tale til nationen, hvor hun udtrykte grund til “forsigtig optimisme” på baggrund af de seneste tal fra Statens Serum Institut. Det fik hende til at ...