Danmark største bilkoncern og tyske Volkswagen går sammen om stort millionsats på bilfinansiering

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Semler Gruppen, der er Danmarks største bilkoncern, iværksætter nu et angreb på markedet for bilfinansiering. Det sker i et nyt joint venture med tyske Volkswagen Group, der nu sætter selskabet Vol...