Virksomheder SAS fik sin vilje: 15 flyudlejere sagde ja til sparekrav

15 flyudlejere har nu sagt ja til at sætte lejen for i alt 59 fly ned med 1 mia. svenske kr., og SAS erklærer nu, at denne del af redningsplanen må betragtes som afsluttet

Anko van der Werff, topchef for SAS siden sommeren 2021, har opnået en vigtig milepæl i sin store spareplan: Billigere leje af 59 fly. Arkivfoto: Ritzau Scanpix.