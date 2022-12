Virksomheder Rusland-udvej: Danske virksomheder får særlig tilladelse til salg

Ny forordning gør det nu muligt for danske virksomheder at sælge russiske aktiver, som før var låst af sanktioner. Putin er dog fortsat et problem

Selv om EU ser ud til at have løst et juridisk paradoks, der forhindrede virksomheder i at sælge visse aktiver i Rusland, giver et benspænd fra Vladimir Putin fortsat svære salgsprocesser. Arkivfoto: Mikhail Metzel/SPUTNIK/AFP/Ritzau Scanpix