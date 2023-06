Virksomheder Novo-rival indgår forlig i sag om høje insulinpriser – Novo kæmper videre

Eli Lilly er gået med til at betale over 90 mio. kr. for at lukke søgsmål om høje insulinpriser, men Novo fortsætter forsvar

Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix Denmark