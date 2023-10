Virksomheder Presset ejendomsfirma undgår konkurs – i første omgang

Kreditorerne i Oskar Group, der er under rekonstruktion, har netop stemt for at køre videre med en redningsplan for koncernen

“Det er med stor tilfredshed, at vi konstaterer, at vores plan i dag er blevet vedtaget med et markant flertal,” siger Jesper Brinkmann, adm. direktør i Oskar Group. Foto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen