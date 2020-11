Foreløbige resultater med en coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech sendte mandag aktiemarkederne på himmelflugt. Mangle flere vaccineudviklere har lignende opdateringer på vej.

Verden drog et lettelsens suk mandag, da en tidlig analyse af et afgørende studie med en coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech viste, at 90 pct. af patienterne, der fik vaccinen...