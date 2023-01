Virksomheder Niels Lunde: Nej, Per Bank tror stadig ikke på onlinehandel, men nu gør han et tredje forsøg

Per Bank, topchef i Salling Group, er skeptisk over for onlinehandel med dagligvarer, så hvorfor prøver han endnu engang?

Per Bank, topchef i Salling Group, har med Netto og Føtex prøvet at skabe en lønsom onlinehandel med dagligvarer. Nu prøver han med Bilka. Arkivfoto: Andreas Bang Kirkegaard