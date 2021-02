Oliegiganter er blandt vinderne i britisk havudbud: Ørsted advarer om høje startomkostninger

BP og Total var blandt vinderne i en udbudsrunde for havbundslicenser i Storbritannien, som endte med høje priser. Ørsted advarer om, at startomkostninger i den skala ikke er bæredygtige

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 20.04 Den danske energikoncern Ørsted måtte mandag se sig overhalet af bl.a. to oliegiganter i en udbudsrunde for havbundslicenser i Storbritannien, som skal bruges til at udvikle en ...