Firmaer på jagt efter rådgivning om kriseimage giver travlhed hos omdømme-institut

Ledelsesekspert: Lad være med at opføre dig, som om du aldrig mere skal have kontakt med dine kunder igen

Et af verdens førende rådgivningshuse med speciale i omdømme og firmaimage, Reputation Institute, har travlt.

Under coronakrisen har mange af instituttets kunder akut behov for rådgivning om, hvad krisen og firmaernes adfærd under den betyder for omdømmet.

“Vi har mange kald med vores kunder, der vil have data om, hvordan coronaepidemien kommer til at påvirke forretningen og interessenternes opfattelse af firmaet,” fortæller Carsten Wegmann, regional direktør i Reputation Institute med base i Danmark.

FAKTA Reputation Institute Stiftet i 1997 af professorerne Charles Fombrun US) og Cees van Reel (NL)

Hovedkvarter i Boston, aktiv i 48 lande

Datadrevet rådgivning om firmaers og landes omdømme efter en særlig model, kaldet RepTrak.

Kendt for årlige omdømmeundersøgelser af de største firmaer i 40 forskellige lande.

Danske Lego har ligget på Top 10 i RI-målingerne i ti år i træk.

Som omtalt i Børsen tirsdag foregår der lige nu et udskilningsløb om omdømmet mellem kendte, danske virksomheder.

Nogle bliver bemærket for samfundssind og ansvarlighed – eksempelvis store koncerner, der på eget initiativ fremrykker betalinger til likviditetsklemte leverandører.

Egne værdier

Andre bliver bemærket for at have været hurtige til at afskedige og kræve henstand med husleje- eller leverandørbetalinger – handlinger, som ifølge flere eksperter kan skabe langsigtede imageproblemer.

Spørger man Reputation Institute, så er det dog ikke afgørende for omdømmet, at man absolut skal udvise en bestemt slags samfundsansvar.

“Det, vi siger til vores kunder, er, at de skal vise beslutningsdygtighed og leve op til deres egne værdier. Og så skal de især have fokus på at kommunikere godt til egne medarbejdere, som er den vigtigste gruppe af interessenter under krisen,” siger Carsten Wegmann.

“ Mange opfører sig, som om de aldrig har planer om at interagere med kunder igen Martin Lindstrøm, ledelsesrådgiver

Også Martin Lindstrøm, international ledelsesrådgiver, forfatter og stifter af The Lindstrom Company, har nogle råd til virksomheder under det hårde tilbageslag for økonomien.

Han har i sine faste klumme i Børsen Ledelse peget på, at mange firmaer agerer, som om krisen nærmest er verdens undergang:

���Det slår mig, at mange – flyselskaber, biludlejningsselskaber, hoteller, supermarkeder og forsikringsselskaber – opfører sig, som om de aldrig har planer om at interagere med kunder igen,” siger Martin Lindstrøm, der har et meget konkret råd:

“De fleste virksomheder har et marketingbudget, og lige nu er det ikke meget bevendt. Jeg råder alle mine kunder til at reallokere de penge, hvis de på nogen mulig måde kan – og investere dem i at give kunderne ekstraordinære kundeoplevelser og service under krisen. Jeg mener, der er datamæssigt belæg for at sige, at sådan en genanvendelse af midlerne kan udløse 25 pct. ekstra salg, når krisen er ovre,” siger Martin Lindstrøm.

