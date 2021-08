I denne uge er to af de største danske virksomheder kommet med resultater før tid. Det skyldes nye regler.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For erhvervsinteresserede ville torsdag og fredag i denne uge have været nogle af de helt store dage. De danske virksomheder Novo Nordisk og Mærsk stod nemlig til at udgive deres halvårsregnskaber ...