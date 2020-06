Keramiker og supermarkedskæmpe i afgørende slag efter fire år lang kopistrid: “Jeg ved godt, at det her er David mod Goliat, men nogle gange kan det faktisk godt være Goliat, der har ret”

Et langstrakt opgør mellem supermarkedskæmpen Salling Group og keramikeren Anne Black, der anklager koncernens discountkæde Netto for at kopiere produkter, nærmer sig sin afslutning. Sagen er ifølge en ekspert opsigtsvækkende og kan i sidste ende danne præcedens for fremtidige retssager

Keramiker Anne Black lagde røret på og skyndte sig ud til bilen. Hun havde ikke selv set den tilbudsavis, som en af hendes forhandlere lige havde ringet og fortalt om, men opkaldet havde gjort hend...