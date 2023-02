Virksomheder Indsigt: Novozymes smyger sig elegant uden om nye børsregler

Novozymes har ved at vælge fusionsvejen gjort det lettere for sig selv at nå i mål med sammenlægningen med Chr. Hansen

Kasim Kutay, adm. direktør i Novo Holdings, spiller en nøglerolle i den mulige kæmpefusion mellem Novozymes og Chr. Hansen. Novo Holdings er storaktionær i begge selskaber. Arkivfoto: Nicolai Lorenzen Foto: Nicolai Lorenzen