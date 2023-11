Virksomheder Novo Nordisks vægttabsmedicin imponerer: Bremser udvikling af diabetes

Ud over at reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-tilfælde viser Novos vægttabsmedicin flere fordele, herunder på diabetes

Lars Fruergaard Joergensen, topchef i Novo Nordisk fortalte fredag om ny fabriksinvestering på 42 mia. kr. der blandt andet skal producere medicinen Weogvy Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Ritzau Scanpix