Novo Nordisks lægemiddel liraglutid dumpede et længe ventet studie mod Alzheimers og derfor tror storbanken Citi ikke, at Novo Nordisk vil forfølge det spor længere

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der var lagt op til et medicinaleventyr i milliardklassen, hvis det skulle vise sig, at Novo Nordisks lægemiddel liraglutid kunne behandle den vanskelige demenssygdom Alzheimers. Men i et studie, d...