Virksomheder Novo-ejer sælger luns af Ellab til Lundbeckfonden

Det er få måneder siden, at Novo Holdings overtog Ellab for et milliardbeløb. Nu køber Lundbeckfonden en andel

Anders Hedegaard, tidligere topchef i Rodenstock, GN Hearing og Bavarian Nordic, bliver formand i Ellab. Arkivfoto: Steven Achiam