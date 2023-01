Virksomheder Novo beskyldt for at betale tv-program om fedmemedicin: Afviser betaling og sponsering

En amerikansk sundhedsorganisation beskylder Novo Nordisk for at have betalt tv-programmet “60 minutes” for et indslag om fedmemedicin

Novo Nordisk med topchef Lars Fruergaard i spidsen beskyldes for at have betalt for amerikanske tv-program om fedmemedicin Arkifoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen