Virksomheder Novo beskyldt for at betale tv-program: Nu skal sagen undersøges

Novo Nordisk har tidligere afvist beskyldningerne om at have betalt for et indslag i populært tv-program, som ifølge anklagerne var reklame forklædt som et nyhedsindslag

Novo Nordisk med topchef Lars Fruergaard i spidsen beskyldes for at have betalt for amerikansk tv-program om fedmemedicin, hvilket sleksabet har afvist. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen