Norwegian vil stå med milliardstor egenkapital efter krisen – men også med hård konkurrence fra både SAS og den nye aktør, Flyr

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Norwegian ser ud til at komme styrket ud af sin finansielle nærdødsoplevelse med ny kapital og langt mindre gæld. Det står klart, efter at ledelsen torsdag fremlagde sin endelige plan for en genrej...