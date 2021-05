Historisk rederi opjusterer stort trods minus for kvartalet – der er udsigt til stærke rater i tørlast

Norden-topchef Jan Rindbo er godt klar over, at der skal ekstra pædagogik til, når han med den ene hånd fremlægger et minusresultat for første kvartal – men samtidig laver en stor opjustering af si...