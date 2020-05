Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kabelproducenten NKT udvideraktiekapitalen med 750 mio. kr. Det er med til at løse gældsproblem

NKT har nu også meldt sig under fanerne blandt børsnoterede danske selskaber, der søger ekstra kapital via en kapitaludvidelse. Det blev offentliggjort onsdag morgen – dagen efter at B&O meddelte o...