Virksomheder Genoplivningen af ikonisk motorcykel endte i slagsmål

En ansat, der skulle hjælpe med designet på den nye Nimbus-motorcykel, endte med at være et mareridt for stifteren i stedet

Adm. direktør Claus Clausen (t.h.) og bestyrelsesformand Ib Mogensen (t.v.) endte i en strid mod en designer i Nimbus Motocycles. Foto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen