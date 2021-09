Niels Lunde: Da jeg downloadede Tiktoks app, lærte jeg fremtidens kommercielle spilleregler at kende – lige om lidt rammer de dansk detailhandel

Kun få danske virksomheder er aktive på Tiktok, men voldsomme kræfter er i bevægelse. Når man ser nærmere på appen, får man et indblik i nye vilkår, som især vil ramme dansk detailhandel

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Per Bank, topchef i Salling Group, vidste godt, at hans søn Frederik lagde videoer på Tiktok, men han blev alligevel overrasket for nylig. En af sønnens videoer havde fået mere end 1 mio. visninger...