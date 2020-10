En alliance af danske og svenske virksomheder med speciale i mikrobiomer slår sig sammen i ny klyngekonstellation

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et nyt dansk klyngesamarbejde har set dagens lys. Sammen vil en række af danske og svenske virksomheder i en ny alliance skabe et kompetencecenter inden for mikrobiomforskning i København, og visio...