Virksomheder Mens Danish Crown lider: Dansk landbrugsselskab opjusterer

Børsnoterede First Farms opjusterer for tredje gang på et halvt år og venter sit bedste resultat nogensinde

Bedre forhold i den europæiske svineproduktion får sammen med en stabil situation for markbrug og mælkeproduktion First Farms til at opjustere – igen. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix