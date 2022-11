Virksomheder Matas holder sin kurs trods tegn på salgsnedgang

Detailkæden Matas forventer fortsat at kunne omsætte for over 4 mia. kr. i sit regnskabsår, men næste halvår bliver udfordrende ifølge direktør

Gregers Wedell-Wedellsborg, adm. direktør i Matas, forventer tilbageholdenhed fra forbrugerne i andet halvår af 2022/23. Kæden fastholder dog alligevel sine forventninger til helåret. Arkivfoto: Walther Bølge