Mangel på it-ansatte har resulteret i et øget lønpres. Det sker ikke kun i it-virksomhederne, lyder det fra IT-Branchen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er langt mellem kandidaterne til it-selskaberne, og det får selskaberne til at råbe vagt i gevær samtidig med, at de melder om et øget lønpres som følge af de manglende hænder.“Der foregår en l...