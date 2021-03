Malou Aamund havde netop ønsket sine medarbejdere god ferie, da hun blev kontaktet af Googles sikkerhedstjeneste: “De ville have mig til at sende en mail ud til alle ansatte, der straks blev forment adgang til kontorerne”

Som direktør for Google Danmark befinder Malou Aamund sig i tech-verdenens øverste magtcirkler, men under coronakrisen har hun flere gange været splittet: “Jeg føler, jeg befinder mig i to parallelle verdener på samme tid”

