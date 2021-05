Det store smittetryk i Indien skaber hovedbrud hos flere af landets største selskaber. Logistikkæder og produktion er under voldsomt pres

For mindre end et halvt år siden blev Indien fremhævet som et mønstereksempel på, hvordan man håndterer coronapandemien. Nu er billedet vendt 180 grader, og den folkerige nation er lige nu et af de...