Den økonomiske genopbygning bliver lang, siger Grundfos-topchef Mads Nipper og forudser markant omsætningsfald

Coronakrisen gør ondt på den danske pumpekoncern Grundfos, og det vil den blive ved med at gøre et godt stykke tid ud i fremtiden. Citat Grundfos-topchef Mads Nipper regner med, at salget i andet k...