Virksomheder Milliardvirksomhed bad pludselig Erick Thürmer om 150 dage til at betale regninger: “Jeg var simpelthen ved at dø af grin”

Galopperende inflation lægger et stort pres på likviditeten hos virksomhederne, der nu bruger en række geværgreb for at løse problemet. Særligt betalingsvilkår bliver en slagmark, vurderer flere

“Jeg troede simpelthen, at det var en joke,” siger Erick Thürmer, ejerleder i Thürmer Tools, som oplevede, at en kunde fremadrettet ville have 150 dages kredit i stedet for de sædvanlige 30 dage. Foto: Simon Fals