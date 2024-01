Virksomheder Lundbeck-topchef har 45 mia. kr. til opkøb om få år

Lundbecks nye topchef Charl van Zyl ser gode muligheder for at øge væksten og bygge bro over kommende patentudløb

Charl van Zyl, topchef i Lundbeck har været i San Francisco og præsentere selskabet over for investorer PR-foto