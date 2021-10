Kæmpe opkøb kan komme på bordet i Lundbeck: “Jeg tror, at Lundbeckfonden vil støtte sådan et opkøb”

Forandring i forskningen skal give øget træfsikkerhed med Lundbecks egne lægemiddelkandidater, der skal suppleres med opkøb og partnerskaber. Måske endda et kæmpe opkøb, der kan sikre et kvantespring for medicinalkoncernen

