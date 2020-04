Verdens største flyselskaber har mistet milliarder i markedsværdi, efter coronakrisen har overflødiggjort luftransport med passagerer

2020 har været et rædselsfuldt år for investorer med penge i flyaktier. Coronavirussens udvikling til en global pandemi har revet tæppet væk under forretningsmodellen for kommercielle flyselskaber,...