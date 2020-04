Legetøjsgiganten Lego spytter visirer til sundhedsvæsenet ud i tusindvis, så længe der er akut mangel på værnemidler

Få uger efter, at Lego tog kontakt til de danske sundhedsmyndigheder med et forslag om at producere visirer, kører seks maskiner på fabrikken i Billund nu i døgndrift for at støbe beskyttelsesudsty...