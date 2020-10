Insulin betyder mindre og mindre i USA, hvor finanshuset Bernstein ser en halvering af diabetesmarkedet frem mod 2035. Topchef Lars Fruergaard Jørgensen ser mulighed for at vende udviklingen

Pres på prisen får enkelte analytikere til at vurdere, at Novo Nordisk efter 2027 ikke længere formår at skabe vækst på diabetesområdet i USA. Derfor vil markederne uden for USA blive afgørende for...