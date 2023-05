Virksomheder Lakridsboss efter fejlslåede exitplaner: “Vi skal lykkes i Tyskland”

Tyskland rummer det helt store potentiale for fremtidig vækst for den kendte lakridsproducent Lakrids by Bülow, fortæller direktør efter et udfordrende 2022

Fredrik Nilsson, adm. direktør i Lakrids by Bülow (t.h.), fortæller, at Tyskland er på vej til at blive et større marked end Danmark, hvor Johan Bülow, stifter og ejer (t.v.), grundlagde firmaet. Arkivfoto: Sophie Voisin