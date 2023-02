Virksomheder Kurt Skare kræver 29 mio. kr. af sit eget konkursramte selskab

Kurt Skare har anmeldt et løntilgodehavende på 29 mio. kr. for ikke at have modtaget løn for sit direktørarbejde i flere år

Kurt Skare er manden bag den omdiskuterede kødkoncern Skare, der har været omtalt i medierne siden et fund af gammelt kød og kød uden sporbarhed i koncernen. Arkivfoto