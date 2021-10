Sø- og Handelsretten skal afgøre sag om erstatning. Christian Bitz og F & H A/S efterlignede bevidst værker.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Virksomheden F & H A/S og ernæringsekspert Christian Bitz vil blive konfronteret med et krav om betaling af flere millioner kroner i sagen, hvor keramiker Kasper Würtz blev udsat for kopiering.Det ...