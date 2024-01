Virksomheder Kosmetikfirma har tabt over 170 mio. kr.: Ny ejer har udskiftet ledelsen

Den danske virksomhed Goodiebox har haft alt for meget fart på, lyder det fra den nye ejer af selskabet. Stort oprydningsarbejde er igangsat for at genetablere egenkapital

Morten Mathiesen er bestyrelsesformand i Goodiebox, som han ejer majoriteten af med sin bror Karsten Mathiesen. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen