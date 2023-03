Virksomheder Overskud i landets største isenkræmmer dykker med 97 pct.

Den kendte detailkæde Imerco har tydeligt mærket, at 2022 var et problematisk år. Direktør satser på, at investeringsstrategi virker på langt sigt

Imerco har investeret 35 mio. kr. i robotsystemet Autostore ved varelageret i Vallensbæk. Det sikrer ifølge direktør Frederik Brønnum langt mere effektiv plukning af pakker og dermed hurtigere levering. Arkivfoto: Magnus Møller