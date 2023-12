Virksomheder Kapitalfond vil sælge dansk specialbank i 2024

I mere end et år har Axcel, PFA og PKA forsøgt at sælge Danmarks Skibskredit. Formand medgiver, at processen har været lang

Eivind Kolding er formand for Danmarks Skibskredit, der har været til salg længe. Arkivfoto: Magnus Møller