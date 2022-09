Virksomheder Ny dille i dagligvarehandlen: Kæder satser på butikker uden personale

Flere kæder i dagligvarebranchen melder nu ud, at butikkerne uden personale er kommet til Danmark for at blive

Kasper Qvist Rasmussen er kædeansvarlig for Dagrofa-kæden Let-køb. Han vurderer, der er stort potentiale for ubemandede butikker i lokalsamfundet. Foto: Robert Attermann