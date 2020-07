Konkursbehandling af flyselskab kan tage måneder og skal omfatte vurdering af ejerens overførsel af aktivitet til nyt Jettime-selskab

Eksklusivt for kunder

To advokater fra et par af de største advokathuse skal nu granske konkursen i charterflyselskabet Jet Time. Og det skal ske med kritiske briller, bekræfter en af dem, partner Morten Jakobsen fra Go...