Anders og Martin Bjergegaard stifter et nyt investeringsselskab, hvor startups ikke behøver at kunne blive milliardforretninger

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Skal selskaber være skalerbare og have potentialet til at blive milliardforretninger, før man kan investere i dem?Ikke nødvendigvis – ifølge iværksætterbrødrene Anders og Martin Bjergegaard, der me...