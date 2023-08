Virksomheder ISS opjusterer og sætter fransk forretning til salg

ISS har onsdag aften præsenteret regnskab for første halvår af 2023, hvor selskabet samtidig meddeler, at ISS France er sat til salg. Samtidig opjusteres forventningerne til væksten for helåret

Kasper Fangel, nuværende finansdirektør i ISS, starter som adm. direktør d. 1. september 2023. Arkivfoto: Walther Bølge