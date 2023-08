Virksomheder Familiekoncern vokser – men prisen på vigtigt metal er “eksploderet”

Et stærkt salg i første halvår får Topsoe til at løfte forventningerne. Indtjeningen blev dog tynget af prisen på et vigtigt metal

Roeland Baan er adm. direktør for Topsoe, der ejes af den danske Topsøe-familie og en singaporeansk kapitalfond. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix