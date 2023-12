Virksomheder Industrikæmpe får 700 mio. kr. i støtte til dansk fabrik

Flere lande har skruet massivt op for støtten til den grønne industri. Det får Topsoe til at se på nye muligheder uden for Danmarks grænser

Støtteordninger får Roeland Baan, adm. direktør for Topsoe, til at se mod udlandet. Arkivfoto: Steven Achiam