Direktør ryster på hovedet af forslag i genåbningsplan: “Det er dybt konkurrenceforvridende”

Rami Jensen, direktør for Ilva, forstår ikke ekspertgruppes forslag om, at butikker på under 5000 kvm må holde åbent, mens større butikker skal forblive lukket

Virksomheder Eksklusivt for kunder