Huslejesituationen er værre end nogensinde under coronakrisen – også kontorlejerne begynder at blive udfordret

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De professionelle ejere af fast ejendom har flere penge ude at svømme end nogensinde før under coronakrisen, og huslejerestancerne er steget voldsomt i de seneste to måneder.TalcitatDe samlede rest...